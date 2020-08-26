РИАМО – 26 авг. Укладка нового покрытия на автодорогах в Подмосковье завершена на 96% от годового объема, ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в настоящее время укладка покрытия завершена более чем на 96% от общего объема», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в период с 17 по 24 августа дорожные службы завершили ремонт покрытия на 57 участках дорог общей площадью порядка 695 тысяч квадратных метров: из них на 14 региональных дорогах площадью более 533 тысяч квадратных метров и на 43 муниципальных дорогах площадью свыше 161 тысячи квадратных метров.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на 60 дорогах.