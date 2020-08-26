РИАМО – 26 авг. В столичных культурных центрах 29 и 30 августа состоятся дни открытых дверей, мероприятия пройдут с 10:00 до 20:00, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в рамках открытых дверей пройдут десятки лекций, мастер-классов, экскурсий, квестов, концертов. Все мероприятия будут бесплатными, на некоторые нужно заранее зарегистрироваться.

Так, в культурном центре «Рублево» 29 августа можно будет узнать о работе детских студий технической направленности. Участники мероприятия запустят квадрокоптеры и воздушных змеев. Кроме того, в этом культурном центре пройдут лекция и открытое занятие.

Во Дворце культуры «Содружество» проведут квест для детей 6-12 лет, в ходе которого они узнают об истории и культуре разных стран. Центр культуры и спорта 29 августа также проведет квест для детей «В поисках сокровищ».

Лекцию об истории столичных домов культуры прочтут в ДК «Гайдаровец» 29 августа. В культурном центре «Зеленоград» в тот же день пройдут концерт этноклуба «Дикое поле», теневые спектакли «Колобок» и «Теремок».

В клубе «Молодежный» 29 августа состоится пленэр «Свиблово в акварельных красках», в ходе которого покажут особенности рисования на мольберте, расскажут о том, как изобразить городской пейзаж.

Интерактивную игру «Я турист» проведут в Доме культуры «Культурный центр» 30 августа. В тот же день в культурном центре «Москворечье» состоится квест-экскурсия «Дом культуры наизнанку».

Во время посещения мероприятий нужно будет соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки.