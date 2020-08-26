РИАМО – 26 авг. Чтобы правильно подготовить ребенка к школе, а начало учебного года у него не проходило в стрессовой обстановке, необходимо перед первым сентября познакомить малыша с маршрутом до школы, поменять ему режим дня и не паниковать, сообщила РИАМО гендиректор психологического центра «Дом», кандидат психологических наук Светлана Шишкова.

В Московском регионе с 1 сентября школы будут работать очно. В них обеспечат все меры безопасности по требованиям Роспотребнадзора. Потоки учащихся разделят, при входе в школу ученикам будут измерять температуру тела.

«В первую очередь подготовиться надо самим родителям. Если родитель не испытывает состояние спокойствия, интереса, радости, то это будет передаваться ребенку, особенно ребенку, который идет в первый класс. При тревоге родителей сильно возрастает уровень тревоги у ребенка», - сказала Шишкова

Она добавила, что если ребенок идет в учебное заведение впервые, то не будет лишним перед началом учебного года пройти с ним разными путями к школе.

«И идти надо не с опасением – «Тут дорога, осторожно», а с разговорами о том, какая хорошая дорога, какие красивые здания, как красиво и интересно. То есть говорить надо не про плохое, а про хорошее», - добавила Шишкова.

Кроме того, по словам психолога, необходимо заранее подготовить ребенка к новому режиму дня – вставать в нужное время, готовить то, что предположительно будет подаваться в школьной столовой.