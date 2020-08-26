РИАМО - 26 авг. За прошедшие сутки в столице умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы.

Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4764 пациента с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — уточняется в сообщении.

При появлении симптомов простудного заболевания нужно сразу вызвать врача на дом. Самолечение может быть опасно для жизни и здоровья.

При передвижении в общественном транспорте и при нахождении в общественных местах горожанам необходимо носить маски и перчатки. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию.

В столичные клиники до 3 сентября поставят новую вакцину от коронавирусной инфекции, а затем начнутся пострегистрационные испытания. Для испытаний уже подготовили 30 тысяч доз вакцины.

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26 АВГУСТА

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.