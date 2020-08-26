РИАМО - 26 авг. В Москве и Подмосковье в среду ожидается переменная облачность, а также прогнозируются дожди с грозами, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет определяться фронтальной зоной. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, возможна гроза», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 21 до 23 градусов, а в области — от плюс 19 до 24 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.