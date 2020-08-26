РИАМО – 26 авг. После благоустройства Ананьевского и Даева переулков в столице там появится новое пешеходное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса работ по улучшению городской среды в центральной части Москвы. Главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство, поэтому в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и новая станция велопроката», — сказал Бирюков.

Он добавил, что благоустройство Ананьевского и Даева переулков начали в феврале, но потом работы приостановили из-за пандемии коронавируса. Благоустройство в Даевом переулке дополнит проведенные ранее работы на Садовом кольце и Сретенке.

В ходе благоустройства обустраивают парковочные карманы, навигационные стелы, устанавливают уличную мебель. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники. В переулках также установят 123 опоры освещения.

Работы по благоустройству планируют завершить до 1 декабря.