РИАМО - 25 авг. В Егорьевске 26 августа открывается первая в Московской области модельная библиотека по нацпроекту «Культура», до конца 2020 года в регионе откроют еще четыре подобных библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В этом году в Московской области будут открыты пять таких библиотек: в Егорьевске, Сергиевом Посаде, Коломне, Клину и Балашихе.

«Первая из них открывается 26 августа в Егорьевске. Это будет настоящая премьера – библиотека впервые откроет свои двери в новом качестве модельной. Благодаря нацпроекту удалось превратить библиотеку в современное комфортное и насыщенное пространство, рассчитанное на разные группы пользователей: от малышей до людей старшего поколения», - говорится в сообщении.

На 5 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках нацпроекта, удалось обновить книжный фонд, оснастить библиотеку интерактивной техникой. Теперь там можно не только читать книги по школьной программе, но и организовать ТВ-студию, языковые курсы и лекторий, проводить технологичные мастер-классы.

С помощью виртуальной книги библиотека откроет для читателей редкие старинные книги из собрания Егорьевского музея. Это сотрудничество даст возможность библиотеке реализовать новые просветительские проекты.

Зонирование библиотеки по интересам позволяет превратить чтение в увлекательный процесс одновременно для 100 читателей. А в будущем появится еще одно пространство – библиотечная площадка на улице с велопарковкой и летним читальным залом.

Недавно стало известно, что еще одна библиотека в Подмосковье – библиотека-филиал №14 в Королеве – получит средства по нацпроекту «Культура» в 2021 году.

За счет федеральных средств в библиотеке оборудуют детскую зону, обновят компьютерную технику. Здесь появятся семейный кинотеатр и интерактивная панель для виртуальных экскурсий. Авторы проекта планируют превратить библиотеку в семейный культурно-просветительский центр, где будет интересно посетителям любого возраста.