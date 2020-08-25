РИАМО - 25 авг. В Государственной инспекции труда в Московской области рассказали об особенностях проведения расследований несчастных случаев, произошедших на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, так, комиссию по расследованию несчастного случая может возглавлять представитель Ростехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

При формировании комиссий по расследованию несчастных случаев с тяжелым, групповым и смертельным исходом комиссию, как правило, возглавляет должностное лицо федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

«При несчастном случае на объекте, подконтрольном территориальному органу федерального государственного надзора за соблюдением функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, <...> состав комиссии утверждается руководителем территориального органа и представитель этого органа (Ростехнадзора) возглавляет комиссию по расследованию несчастного случая», — говорится в сообщении.

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных производственных объектах осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление госнадзора в области промбезопасности, который проверяет соблюдение нормативных требований охраны труда на объектах угольной, горно-рудной, горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в геолого-разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа при ведении взрывных работ в промышленности.

Комиссию по расследованию несчастного случая может возглавлять представитель Ростехнадзора, который проверяет соблюдение государственных нормативных требований охраны труда на вышеперечисленных объектах.

При расследовании несчастного случая с тяжелым, групповым смертельным исходом в результате поражения пострадавшего электрическим током или электрической дугой надо иметь в виду, что имеются изменения в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15 ноября 2018 года №704н.