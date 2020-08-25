РИАМО - 25 авг. Полицейские городского округа Истра задержали мужчину по подозрению в краже более 400 тысяч рублей с чужой банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило заявление от мужчины о том, что с его банковского счета неправомерно списана 401 тысяча рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении кражи был задержан 24-летний уроженец города Волгограда», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что мужчина, войдя в доверие к потерпевшему, во время его сна в состоянии алкогольного опьянения разблокировал мобильное приложение банка на телефоне и с помощью отпечатка пальца владельца перевел на свой банковский счет 201 тысячу рублей.

«В дальнейшем авторизовал аккаунт мобильного приложения на свой телефон и перевел еще 200 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Истринским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.