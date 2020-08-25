РИАМО - 25 авг. Роспотребнадзор выпустил рекомендации о выборе рюкзака для школьника, а также дал советы по весу ранца, сообщает Газета.ru.

«Пустой рюкзак для младших классов должен весить не больше 700 граммов, для средней и старшей школы — не больше килограмма», - говорится в сообщении.

Рюкзак с учебниками, тетрадями и пеналом не должен превышать по весу: 1,5 килограммов для учеников первого-второго классов, 2 килограммов — для третьих-четвертых классов, 2,5 килограммов — для пятых-шестых классов, 3,5 килограммов — для седьмых-восьмых классов и 4 килограммов — для девятых-одиннадцатых классов.

Следует отдавать предпочтение рюкзакам из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием и формоустойчивой спинкой, прилегающей к спине ребенка. Также на ранце должны быть светоотражающие вставки.

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