РИАМО - 25 авг. Хирург Ренат Хайров считает, что у некурящих людей возрастает риск заболеть раком легких, если они регулярно вдыхают табачный дым, сообщает Газета.ru.

«По словам врача, пассивное курение повышает риски рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также рака крови, сердечнососудистых заболеваний и ряда других болезней», - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что еще вдыхание сигаретного дыма у людей любого возраста способно приводить к бронхиальной астме, риниту, риносинуситу, пищевой аллергии и экземе.

По словам доктора, опасным является даже помещение, в котором курили, так как содержащиеся в табачном дыме канцерогены оседают на окружающих поверхностях.