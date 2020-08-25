РИАМО - 25 авг. Хирург Ренат Хайров считает, что у некурящих людей возрастает риск заболеть раком легких, если они регулярно вдыхают табачный дым, сообщает Газета.ru.
«По словам врача, пассивное курение повышает риски рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также рака крови, сердечнососудистых заболеваний и ряда других болезней», - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что еще вдыхание сигаретного дыма у людей любого возраста способно приводить к бронхиальной астме, риниту, риносинуситу, пищевой аллергии и экземе.
По словам доктора, опасным является даже помещение, в котором курили, так как содержащиеся в табачном дыме канцерогены оседают на окружающих поверхностях.
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