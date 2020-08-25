РИАМО - 25 авг. С 1 января 2021 года Подмосковье перейдет на новый порядок выплаты пособий, предусматривающий перечисление средств социальных пособий непосредственно на счета работающих граждан территориальным органом Фонда социального страхования, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Проект «Прямые выплаты» Фонда социального страхования Российской Федерации реализуется в 77 субъектах Российской Федерации. В 2021 году к проекту подключаются крупнейшие регионы, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская область», — говорится в сообщении.

Новый порядок выплаты страхового обеспечения касается следующих пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Работодатель после перехода на прямые выплаты будет назначать и выплачивать сотрудникам следующие виды страхового обеспечения: оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами; социальное пособие на погребение; пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни работника.

Ознакомиться с более подробной информацией о механизме прямых выплат, а также с графиком проведения обучающих вебинаров можно в разделе «Прямые выплаты» официального сайта отделения фонда.