РИАМО - 25 авг. Первую экскурсию в формате велотура Центральная пригородная пассажирская компания проведет 29 августа, туры будут проводить в столице и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Первую экскурсию проведет радиоведущая Наталия Лисицына, которая несколько лет создавала сюжеты про улицы и здания Москвы. Она автор лекций «Транспорт в кино» и «Велосипед в кино».

«Место сбора группы – Белорусский вокзал, откуда в 09:59 участники велотура отправятся до станции Сколково на комфортном электропоезде», - говорится в сообщении.

Экскурсия начнется в многофункциональном комплексе, транспортном хабе «Орбион». Во время велопрогулки можно будет познакомиться с необычной архитектурой научного комплекса, посетить уникальное здание «Технопарка», изучить его интересные изобретения, побывать в необычных бизнес-центрах «Амальтея» и «Стратос».

В конце четырехчасовой велоэкскурсии участников ждет отдых в новом зеленом парке и памятные подарки от ЦППК.

Компания активно поддерживает развитие внутреннего туризма. Семейные экскурсионные поездки разрабатываются вместе с партнерами.

В 2019 году такой формат отдыха выбрали более 8 тысяч человек, а самыми популярными программами стали «Коломна. Вкусное путешествие в прошлое», «Истра. Путешествие в русскую Палестину», «Сергиев Посад. Игрушечное царство». Все туры представлены на сайте travel.central-ppk.ru.

С 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.