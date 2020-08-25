РИАМО - 25 авг. Около 990 объектов движимого и недвижимого электросетевого имущества передали из собственности городских округов в собственность Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В областную собственность передается недвижимое имущество – трансформаторные подстанции, и движимое имущество – линии электропередачи, кабельные линии, счетчики. Переданное имущество закрепляется за АО «Мособлэнерго» для обеспечения надлежащего обслуживания и бесперебойного электроснабжения жителей округов», – говорится в сообщении.

Из собственности Чехова приняли 74 объекта движимого электросетевого имущества, Пущина – 259 объектов движимого имущества, Мытищ – 50 объектов движимого и недвижимого имущества, Щелкова – 101 объект движимого имущества, Электростали – 10 объектов движимого имущества, Рошаля – 85 объектов движимого имущества, Дзержинского – 13 объектов.

Также из собственности Клина переданы девять объектов движимого имущества, Домодедова – 18 объектов, Дубны – две сети электроснабжения, Котельников – 28 объектов движимого и недвижимого имущества, Лыткарина – 88 сетей электроснабжения, Коломенского округа – 22 кабельные и воздушные линии, Ленинского округа – восемь электрических кабелей, Богородского округа – 30 кабельных линий, Раменского округа – 190 объектов электросетевого имущества.

Также из собственности Москвы в собственность Московской области перешло сооружение электроэнергетики в районе деревни Проскурниково городского округа Ступино.