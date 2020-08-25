РИАМО - 25 авг. В Кашире сдадут в аренду нежилое помещение площадью 117,9 квадратного метра, которое находится на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома 1969 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объект аукциона расположен в доме 19 по улице Центральной поселка Новоселки. Поселок Новоселки находится в 5 километрах от города Кашира», – говорится в сообщении.

Помещение сдается в аренду на 10 лет. Ежемесячная арендная плата составляет 15,5 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 сентября текущего года.