РИАМО - 25 авг. В Кашире сдадут в аренду нежилое помещение площадью 117,9 квадратного метра, которое находится на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома 1969 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объект аукциона расположен в доме 19 по улице Центральной поселка Новоселки. Поселок Новоселки находится в 5 километрах от города Кашира», – говорится в сообщении.
Помещение сдается в аренду на 10 лет. Ежемесячная арендная плата составляет 15,5 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 сентября текущего года.
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