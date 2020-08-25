РИАМО - 25 авг. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Бактиер Зайнутдинов перешел в столичный ЦСКА, сообщает Газета.ru.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) граждане Казахстана не считаются легионерами.

«По официальной информации, хавбек подписал трудовое соглашение сроком на пять лет», - говорится в сообщении.

В прошлом игровом сезоне Зайнутдинов провел 17 матчей. Полузащитник смог отличиться четыре раза, а также отдать две результативные передачи.