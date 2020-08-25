РИАМО - 25 авг. Нежилое помещение в подвале жилого дома в Красноармейске выставили на продажу, помещение не используют для обслуживания дома, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения площадью 58,8 квадратного метра по адресу: Московская область, город Красноармейск, микрорайон Северный, дом 33», – говорится в сообщении.

Микрорайон Северный является спальным районом среднеэтажной застройки. Около объекта торгов находятся школа, детский сад, поликлиника и картинная галерея.

Нежилое помещение располагается в подвале и имеет самостоятельное назначение. Его не используют для обслуживания многоквартирного жилого дома.