РИАМО - 25 авг. В этом году Московская область впервые принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», на конкурс отправили девять заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Московская область все больше и больше развивается с каждым годом. Мы не первый год активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Стараемся, чтобы в каждом нашем муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что региональные пространства были не раз отмечены ведущими мировыми архитектурными сообществами.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» организуют ежегодно для выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности ОМСУ по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Конкурс состоит из двух этапов (региональный и федеральный) и проводится по пяти номинациям.