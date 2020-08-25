РИАМО - 25 авг. С начала сезона в медицинские учреждения Подмосковья поступило 12 509 обращений за помощью после укусов клещей, в том числе 3917 раз за помощью обратились дети, это меньше, чем за тот же период в 2019 году, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За тот же период в прошлом году за помощью после укусов обратились свыше 25 тысяч раз, в том числе 6631 обращение касалось детей.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 21 августа против клещевого энцефалита вакцинировано 2253 человека, в том числе 612 детей», — говорится в сообщении.

По результатам исследований в 4216 клещей возбудителей клещевого вирусного энцефалита не обнаружено. В 13,02% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,12% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека и в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Акарицидные обработки провели на территории более чем в 2,4 тысячи гектаров, в том числе на территории детских лагерей.

За семь месяцев в Подмосковье зафиксировали 71 случай болезни Лайма, в том числе восемь – у детей, что меньше, чем за тот же период в прошлом году, в 2,4 раза.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано.