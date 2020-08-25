РИАМО - 25 авг. Сотрудники Госветслужбы Московской области оформили около 84,5 тысяч сопроводительных документов для животных при выезде с территории России с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За весь прошлый год оформлено свыше 200 тысяч сопроводительных документов. Необходимо соблюдать основные требования и правила перевозки животных и оформлять соответствующие документы в зависимости от направления поездки», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Владельцы животных должны оформить и предоставить «ветеринарный паспорт» на животное с указанием дат обязательных плановых вакцинаций, указать маршрут следования, номер или рейс транспортного средства, а также пройти клинический осмотр животного и люминесцентную диагностику. Разрешается осуществлять транспортировку только клинически здоровых животных.

Кроме того, нужно получить ветеринарное свидетельство формы №1, отметку о проведении животному вакцинации против бешенства. Владелец животного должен уточнить ветеринарные требования страны-импортера в соответствующем посольстве или непосредственно в стране въезда и предоставить животное в ветеринарное учреждение.