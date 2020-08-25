РИАМО - 25 авг. В клиники Москвы до 3 сентября доставят вакцину от коронавирусной инфекции, а затем начнутся пострегистрационные испытания, уже готово для испытаний 30 тысяч доз вакцины, сообщает столичный оперштаб.

«Четвертого-пятого сентября начнутся пострегистрационные испытания», — говорится в сообщении.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, 30 тысяч доз вакцины и 10 тысяч доз плацебо уже подготовили для испытаний.

Производить вакцину планируют компании «Р-фарм», «Биннофарм» и «Генериум».

Как отмечается на сайте Минздрава России, продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».

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