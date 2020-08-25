РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске возобновили губернаторскую программу «Активное долголетие» для старшего поколения жителей, в ней задействовано 350 человек под руководством 18 инструкторов, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В рамках программы «Активное долголетие» различные занятия организованы несколькими спортивными учреждениями нашего округа. Наряду с ФСК «Заречье», это стадион «Труд», муниципальные учреждения «Спорт-сервис», «Ирида», «Юность», «Корсар-спорт». В настоящее время к программе подключились более 350 человек под руководством 18 инструкторов», - говорится в сообщении.

Тренировки по скандинавской ходьбе в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» Климовска вновь пользуются большой популярностью, ими интересуется и молодежь. Сначала – общая двадцатиминутная разминка, затем – индивидуальное преодоление дистанций участниками в зависимости от уровня подготовки.

Вновь присоединившихся к занятиям обучают технике безопасности и правилам ходьбы.