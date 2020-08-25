РИАМО - 25 авг. За неделю в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили на сопровождение 24 проекта, из них семь — крупного бизнеса и 17 — малого, среди них есть ресторанный комплекс, индустриальный парк и гостиничный проект, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Их направили из <...> Балашихи, Богородского, Долгопрудного, Дзержинского, Дмитровского, Домодедова, Истры, Одинцова, Подольска, Пушкинского, Раменского, Ступина, Солнечногорска, Сергиева Посада, Красногорска, Наро-Фоминска, Мытищ, Фрязина, Химок», - говорится в сообщении.

В сегменте крупного бизнеса на сопровождение поступили проекты складского комплекса с площадью участка 7,6 гектара из Подольска, автозаправки на 18 рабочих мест с площадью участка 2,2 гектара и складского терминала с площадью участка 1,1 гектара из Богородского горокруга, механосборочного предприятия площадью участка 1,3 гектара из Дзержинского, гостиничного комплекса и боксов для хранения яхт с площадью участка 9,1 гектара из Долгопрудного, индустриального парка «Новопетровский» с площадью участка 36,5 гектаров из Истры.

Среди объектов малого бизнеса есть торгово-сервисный центр на 0,03 гектара из Мытищ, производственно-складское здание на 0,6 гектара из Сергиева Посада, ресторанный комплекс на 0,25 гектара и административное здание на 0,1 гектара из Красногорска.