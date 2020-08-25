РИАМО - 25 авг. Этой осенью в РФ паспорта транспортных средств (ПТС) станут только электронными, зарегистрировать машину можно будет в МФЦ, также вернется отмененный из-за пандемии Covid-19 техосмотр автомобилей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С 1 ноября 2020 года автодилеры всех стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, смогут выдавать только электронные ПТС. Это нововведение должно значительно упростить оборот техники на территории Таможенного союза», - говорится в сообщении.

Временно отмененный из-за пандемии коронавирусной инфекции техосмотр снова нужно будет проводить с 1 октября. Водителям напомнили, что изменится процедура осмотра машин: при въезде и выезде из пункта техосмотра авто будут фотографировать и сверять ее координаты. При этом нарушения со стороны оператора станут снимать на камеру.

Еще при оформлении полиса ОСАГО станут учитывать возраст машины, семейное положение водителя, то есть страховые тарифы станут более индивидуальными.

Еще одно нововведение касается регистрации автомобилей в МФЦ. На сегодняшний день нет точной даты запуска данной услуги.

Регистрация автомобиля в МФЦ: как поставить на учет транспортное средство>>