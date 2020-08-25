РИАМО - 25 авг. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству площади Александра Невского от храма до пересечения с рекой Гуслица в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на благоустройство площади Александра Невского в Егорьевске», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды».

Завершить благоустройство планируется в 2021 году.