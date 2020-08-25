РИАМО - 25 авг. Вокруг новой станции Щукинская второго диаметра МЦД появится современное и комфортное пространство, этот пригородный вокзал станет крупным транспортным хабом в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Перейти с Щукинской D2 до одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии можно будет очень быстро и не выходя на улицу — переход по типу «сухих ног» составит всего 200 метров. Территорию же вокруг станции метро благоустроят», - говорится в сообщении.

На самой станции появится платформа с навесом на всю длину и надземный пассажирский терминал с эскалаторами и лифтами.

Чтобы люди комфортно могли пересесть и на наземный транспорт, строители изменят автовокзал — на нем расширят посадочные площадки и установят навесы от осадков.