РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. В этом году городской округ Котельники отпразднует День города 5 сентября, в рамках праздника откроют мемориал и проведут вручение наград сотрудникам учреждений и предприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 12:00 состоится долгожданное открытие центрального городского пространства после реконструкции - мемориал «Журавли». К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией, широкого празднования устроить не получится», - говорится в сообщении.

В связи с распоряжением губернатора Московской области удастся провести небольшое торжественное мероприятие с условием загрузки зала не более чем на 50% и с соблюдением всех гигиенических норм и социальной дистанции.

Чествование и вручение наград сотрудникам учреждений и предприятий состоится в зале Дома культуры «Белая Дача» в 12:30. Гостей ждет концерт лучших самодеятельных творческих коллективов.