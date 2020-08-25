РИАМО - 25 авг. Все события регионального проекта «Активное долголетие» теперь доступны пожилым жителям Подмосковья в обычном режиме после отмены ограничений по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Согласно постановлению губернатора с 24 августа в регионе снят режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Все активности стали снова доступны гражданам старшего возраста в полном объеме», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Ознакомиться со всеми возможностями проекта, узнать об активностях, экскурсиях и записаться на занятия можно на портале https://dolgoletie.mosreg.ru или через мобильное приложение «Соцуслуги».

В этом году категория участников проекта «Активное долголетие» была расширена, теперь бесплатные активности доступны не только женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, но и пенсионерам, получателям пенсии за выслугу лет по линии министерства обороны РФ и министерства внутренних дел РФ, старше 50 лет.

С 1 августа для пожилых жителей возобновились занятия на открытых площадках вне зданий, строений и сооружений. С 15 августа возобновили свою работу клубы «Активного долголетия», начались занятия в помещениях. Турпоездки по Подмосковью возобновлены с 24 августа.

Занятия скандинавской ходьбой, посещение бассейна, туристические поездки, компьютерные курсы, занятие физической культурой, дыхательной гимнастикой, танцами, творчеством, пением, йогой проходят с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических правил.

«На сегодняшний день в Московской области открыты 46 клубов «Активное долголетие». До конца года мы планируем открыть такие клубы в каждом муниципальном образовании», - добавила Фаевская.

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- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.