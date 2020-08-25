РИАМО - 25 авг. Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир», который пройдет на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское в Истре с 27 по 30 августа, проведут с соблюдением всех мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Гостей на огромной площадке все четыре дня будет ждать ярмарка, в которой примут участие сыровары и фермеры со всей России. Более 700 сортов сыра можно будет попробовать и купить по самой привлекательной цене. Вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей. Площадки будут работать с 10:00 до 20:00.

«Все фермеры и продавцы фестиваля будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. При входах в павильоны будут установлены устройства для дезинфекции рук», — говорится в сообщении.

Также посетителей фестиваля попросят носить маски и перчатки внутри павильонов и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

В рамках фестиваля четвертый год подряд также пройдет самый масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России»: экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях.

В 2019 году подмосковный фестиваль посетили 130 тысяч человек.

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- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.