РИАМО - 25 авг. Экоуроки для школьников будут проходить с начала учебного года на комплексах по переработке отходов (КПО) в Подмосковье, их посвятят правильному управлению, переработке и раздельному сбору твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«На всех действующих КПО организованы музеи с лекториями, где ребятишки смогут своими глазами увидеть вторую жизнь старых вещей, познакомиться с передовыми отечественными технологиями сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов, получить актуальные, прочные знания о том, как правильно сортировать и управлять бытовыми отходами», – сказал Хромушин.

Тематические музеи уже открыли на шести КПО в Егорьевске, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Рошале и Зарайске. Там же уже оборудовали учебные классы, выставочные залы и организовали макеты самих предприятий.

Кроме того, были разработаны методические, графические и видеоматериалы, лекции. В уменьшенном масштабе в музеях можно будет увидеть все основные зоны КПО: от пункта весового и радиационного контроля, через которые проходят мусоровозы, до цеха компостирования и карты размещения отсортированных отходов (хвостов).

Важными экспонатами выставок являются материалы и предметы, созданные из вторично переработанных отходов. На площадках запланированы проведение обучающих мероприятий по раздельному сбору отходов, экологические уроки и лекции.

«Мы постарались не перегружать теорией программу, сделать ее более доступной, в игровой форме. К примеру, в Егорьевске на КПО «Восток» у ребят будет возможность сделать селфи с Валли – героем одноименного мультфильма, выполненного полностью из металлолома, а на КПО «Дон» — найти выход из лабиринта, собранного из пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под колы», - заключил Хромушин.

С сентября музеи смогут посещать ученики младших и старших классов, учащиеся экологических отделений вузов, экоактивисты.