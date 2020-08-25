РИАМО - 25 авг. В Центр управления регионом за неделю поступило 6727 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Подмосковья, все они были обработаны, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Большая часть обращений касалась проведения уборки газонов и зеленых насаждений от мусора, приведения в надлежащее состояние игровых элементов детских и спортивных площадок.

«По категории «проведение уборки газонов, зеленых насаждений от мусора» решено за неделю 390 проблем. Наибольшее количество – в городских округах Балашиха, Сергиев Посад, Щелково», – уточняется в сообщении.

По категории «приведение в надлежащее состояние игровых элементов детских и спортивных площадок» за неделю посредством ЦУР были решены 383 проблемы. Больше всего в Серпухове, Балашихе, Химках.