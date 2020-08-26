Режим самоизоляции разрушил не только планы, но и отношения многих пар. За последний месяц на Avito появилось около 20 объявлений, где продают вещи бывших пассий. Тренд на продажу таких вещей задала телеведущая Ирена Понарошку, которая развелась с мужем на карантине и опубликовала у себя в Stories объявление, которое называлось «Пакет с вещами бывшего, 2 500 рублей». Обозреватель РИАМО отыскала самые необычные объявления и узнала, зачем люди продают вещи бывших возлюбленных.

Вещи бывшей, которая «свалила в закат»

Добрыня продает вещи бывшей пассии за 1 800 рублей. Все вещи сложены в пакеты из магазина «Магнолия». В ассортименте платья, джинсы и кофта из Н&M, а также джинсы, рубашки, юбка, футболка сборной по футболу и прочее. По словам автора объявления, продает вещи, потому что девушка «свалила в закат». О хозяйке вещей сказано, что она была хороша собой, любила худеть, менять цвет волос каждые три месяца, не любила рано вставать, картофельный суп и пасмурную погоду. Также автор объявления отмечает, что щедрости девушки нет предела, намекая на то, что она оставила много вещей, и ничего плохого о ней сказать не может. Забрать можно в центре Москвы.

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Помощь дамам с разбитым сердцем

Пакет с вещами бывшего парня предлагает отдать и Варвара из Петербурга. По словам продавца, забирая эти вещи, вы помогаете дамам с разбитым сердцем. Забрать предлагают три полотенца, шорты Adidas 46-го размера, футболку, трусы Harakter и носки Levis. Также в ассортименте лак для волос, антиперспирант, расческа, шахматы, настольная игра, футбольный мяч Demix. «Если не носить, то в быту пригодится», – отмечает автор объявления.

Пакет бывшей

Еще одно объявление – от парня из Москвы, который продает вещи бывшей девушки. В ассортименте много обуви, сумок, штаны, поло и другие вещи. По словам продавца, забирать свою одежду девушка не планирует, так как уехала с другим мужчиной из страны.

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Вещи бывшего от свободной женщины

Еще одно объявление из Москвы – от продавца под ником «Лена свободная женщина». Девушка продает вещи бывшего пакетом без сантиментов и лишних подробностей. «Размер одежды с 48-го по 50-й, состояние отличное, в регионы отправляю», – говорится в объявлении. В ассортименте – шесть рубашек по 250 рублей за штуку, брюки за 500 рублей, куртки на осень и зиму. Одежда рассчитана на мужчин ростом от 180 см.

«Было приказано уничтожить или продать»

Олег из Москвы распродает вещи бывшей в двух объявлениях на Avito по цене от 1 999 рублей. По его словам, девушка уехала безвозвратно. Вещи было приказано уничтожить или продать – Олег выбрал второй вариант. По его словам, их почти не носили, никаких повреждений нет. Бренды представлены разнообразные, в ассортименте все – от лифчика до платьев в одном объявлении. Почти все вещи размера S или XS, но есть и L.

Во втором объявлении продавец собрал только куртки.

Здесь же сказано, что все вещи практически в новом состоянии, так как владелица была чересчур аккуратна с вещами, но не с отношениями.

По запросу Олег отправляет фото вещей. В объявлении сказало, что продажа срочная, так как вещи находятся на платном складе. В личной переписке продавец рассказал, что сожительствовал с девушкой долго, поэтому накопился большой ассортимент. По его словам, энергетика у вещей прекрасная.

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