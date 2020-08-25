РИАМО - 25 авг. Единственный в РФ питомник выхухолей планируют создать в городском округе Кашира, там займутся разведением этих животных, сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.

«Нужно торопиться, потому что в последние годы, помимо прямого и косвенного влияния человека, выхухоль испытывает мощное влияние климатических изменений и это может стать для нее фатальным», - сказал Зименко в эфире «Радио 1».

Он отметил, что на планете стало теплее, а выхухоль очень сильно зависит от состояния водоемов, а также от их наполняемости, от паводков. Плюс плохое влияние на размножение животного оказывает загрязнение воды и слишком большой лов рыбы.

По его словам, возможность размножать животных в неволе может нарастить их популяцию, но на сегодняшний день еще не удавалось получить приплод в таких условиях.

Зименко подчеркнул, что специалистам предстоит научиться разводить выхухоль в условиях неволи.

Специалист добавил, что в команде есть ученые, которые имеют необходимые знания и умения, чтобы попробовать разводить выхухоль. Они очень надеются, что удастся получить потомство в неволе, а также увеличить популяцию.

В стране на сегодняшний день осталась небольшая популяция этих зверьков.