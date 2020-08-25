РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. На форуме «Армия-2020» оружие и экипировка Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска заинтересовали представителей других государств Европы, Азии и ближнего зарубежья (страны СНГ и Балтии), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Экспозиции АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме «Армия-2020» вызывают высокий интерес у иностранных делегаций. Основную экспозицию за три дня работы форума посетили гости из ряда стран Европы, Азии, ближнего зарубежья. Особый интерес у иностранцев вызывают новые пистолеты – спортивный «Аспид» и компактный «Полоз», а также боевая экипировка военнослужащего «Ратник», – говорится в сообщении.

Изделия ЦНИИТОЧМАШ традиционно пользуются спросом у зарубежных партнеров. Именно поэтому в экспозиции единственного в России государственного посредника по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения ежегодно присутствует ряд образцов оружия института.

Это 9 на 21-миллиметровый самозарядный пистолет СР1МП (известен как «Гюрза»), 9 на 21-миллиметровый пистолет-пулемет с приспособлением для крепления вспомогательных средств СР2МП, 9-миллиметровый модернизированный малогабаритный автомат СР.3М, 9-миллиметровый автомат для бесшумного поражения живой силы противника АС и 9-миллиметровая снайперская винтовка с бесшумной и беспламенной стрельбой.

ЦНИИТОЧМАШ представил свою продукцию на трех площадках, в том числе на стенде института в павильоне госкорпорации «Ростех». Наиболее востребованные зарубежными партнерами изделия разместил на стенде экспозиции АО «Рособоронэкспорт». Также разработки можно посмотреть в динамике в огневом центре парка «Патриот». Из 56 экспонатов 22 демонстрируются специалистам и широкой общественности впервые.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.