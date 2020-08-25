РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. В Подольске депутаты разработали проект решения по изменениям в правила землепользования и застройки территории округа, убрав возможность использовать земли в микрорайоне Силикатная для строительной промышленности, также ограничили застройку в деревне Кутьино домами до восьми этажей, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам перспективного развития территории, муниципальной собственности и земельным отношениям рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки территории Подольска. Комиссия прошла при участии представителей общественности и инвесторов. Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский рассказал о планируемых изменениях, связанных как с изменением законодательства, так и с учетом пожеланий жителей.

«Председатель депутатской комиссии Любовь Ушанева прокомментировала проделанную работу над градостроительным документом, в котором учтены интересы многодетных семей. Для целей бесплатного предоставления предусмотрены земельные участки возле деревни Матвеевское общей площадью 73 гектара. Также учли интересы жителей микрорайона Силикатная – в КУРТе-27 больше нет возможности использовать земли для строительной промышленности. В интересах жителей деревни Кутьино установили, что там будет жилищное строительство домов малой этажности (от 3 до 8 этажей) по инвестиционному проекту», – говорится в сообщении.

Изменения потребовали большой работы депутатского корпуса, администрации округа, разработчиков и правительства Московской области. Проект решения вынесли на рассмотрение на очередном заседании совета депутатов. Его планируют провести 27 августа в 11:00.