РИАМО - 25 авг. По показателям первой половины 2020 года Московская область вышла в лидеры по приросту рождаемости среди регионов России, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Самое главное, ради чего человек живет и работает, – это наши дети. И когда детей становится больше – это всегда огромное счастье. За шесть месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39,3 тысячи малышей – на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона стремятся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать.

«Благодаря президентской программе построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом», - отметил губернатор.

В регионе работают шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии. В них трудятся специалисты экстра-класса, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным даже с самыми тяжелыми патологиями.

По поручению губернатора в регионе реализуется комплексная услуга «Рождение ребенка», кроме того, родители новорожденных могут получить подарок «Я родился в Подмосковье» или 20 тысяч рублей.

«Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату. Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку.

Всю информация по вопросам родовспоможения в Московской области можно получить по номеру единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03. Телефон работает ежедневно с 08:00 до 20:00, звонок бесплатный.