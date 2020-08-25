РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. На Подольской станции переливания крови более 90 человек приняли участие в сдаче крови за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшую неделю на Подольской станции переливания крови приняли участие в сдаче крови 94 донора, 17 из которых сдали кровь впервые. В результате заготовлено 50 литров цельной крови, у 11 доноров осуществлен забор и заготовлено 6,5 литра плазмы, а у 2 доноров осуществлен забор тромбоцитов. Спасибо, что остаетесь донорами и дарите частичку доброты всем нуждающимся», - говорится в сообщении.

Прием на Подольской станции переливания крови проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. С собой необходим паспорт. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-59-81.