РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 авг. По 27 августа возможно временное понижение давления и ухудшение качества воды в микрорайонах Богородский, Щелково-7 и Потапово в подмосковном Щелкове, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В период с 25 по 27 августа возможно появление примесей в воде. Это временное явление: скачки давления в системе вызывают возникновение осадка», - говорится в сообщении.

Ухудшение качества воды в этот период связано с проводимыми Щелковским Водоканалом работами по переустройству участка магистрального водопровода Восточной системы водоснабжения.