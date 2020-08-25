РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Водозаборный узел на севере подмосковных Люберец обеспечивает водой порядка 12 тысяч жителей, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил степень готовности ВЗУ на севере Люберец к осенне-зимнему периоду.

«Мы продолжаем планово готовиться к отопительному сезону. Данный водозаборный узел был построен в 1935 году. Он обеспечивает водой 40 жилых домов – это более 12 тысяч жителей. В настоящий момент производится подключение к ВЗУ нового микрорайона – ЖК «Люберцы парк». К зиме водозаборный узел полностью готов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что всего в городском округе Люберцы 30 ВЗУ, почти все они – 83,3% – подготовлены к прохождению отопительного сезона. Округ готов к зиме на 93%.