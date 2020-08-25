РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Стационарное отделение №3 в поселке Красково городского округа Люберцы вернулось к оказанию плановой и экстренной специализированной медицинской помощи по основным профилям, сообщил исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Ситуация с коронавирусом в округе улучшилась, и мы возобновили работу стационара в Краскове для оказания плановой и экстренной медицинской помощи жителям. Перед открытием были проведены все необходимые организационные мероприятия, включая полную дезинфекцию помещений и обследование сотрудников», - сказал Семенцов.

Отделение вернулось к оказанию медицинской помощи пациентам по основным профилям: терапия, хирургия, гинекология, урология, кардиология, офтальмология, реанимация, инфекция, неврология.

Люберецкая областная больница продолжает прием пациентов с Covid-19 на базе инфекционного отделения стационарного отделения №1 по адресу: Октябрьский проспект, дом 338.