РИАМО - 25 авг. На Международном форуме «Армия-2020», который проходит в Подмосковье, свои стенды представили шесть областных инновационных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«На форуме представлены стенды инновационных предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих в Подмосковье: ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», АО «Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Загорский оптико-механический завод», МОУ «Институт инженерной физики», НПК «Конструкторское бюро машиностроения» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», - говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Никита Иванов приняли участие в открытии форума «Армия-2020».

«На территории Московской области функционируют 122 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Подмосковное правительство оказывает им различные меры поддержки: субсидирование затрат, льготное финансирование от фонда развития промышленности РФ и Подмосковья в 2019 году получили 12 предприятий ОПК на общую сумму 2,9 миллиарда рублей; для них также действуют налоговые льготы», - отметила Зиновьева.

Она уточнила, что предприятия ОПК обеспечивают регион рабочими местами: в этой сфере занято 137 тысяч жителей Подмосковья.

«В Подмосковье с 2016 года действует своя уникальная программа льготного ипотечного кредитования для молодых ученых и молодых специалистов в ОПК. Льготную ипотеку уже получили 407 специалистов, а на 2020 год одобрены еще 100 заявок», - добавила министр.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.