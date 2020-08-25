РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Пробка длиной около трех километров образовалась в центре подмосковного Подольска во вторник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:15 движение затруднено от музея-заповедника «Подолье» на проспекте Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также пробка образовалась на автодороге А-107. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища.