РИАМО - 25 авг. Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в проекте «Программа наставничества», он позволит начинающим бизнесменам пообщаться с опытными коллегами и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«К участию в «Программе наставничества» уже приглашены более 40 бизнесменов и руководителей высшего звена различных сфер деятельности. Опыт общения с успешными коллегами будет полезен начинающим предпринимателям», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В рамках «Программы наставничества» каждый предприниматель получит возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта, провести точный анализ рынка своей ниши и узнать особенности налогообложения и учета.

Курс «Программа наставничества» стартует 31 августа и продлится шесть недель. Заявку можно подать до 30 августа. Регистрация на программу доступна по ссылке.