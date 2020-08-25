РИАМО - 25 авг. Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому освобождается от занимаемой должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Бурыкин, сообщает Газета.ru.

«Свою должность Бурыкин занял 1 мая 2017 года. С августа 2010 года он был главой управления ФСБ по Калужской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, Бурыкин занимал пост начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.