РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В подмосковных Люберцах 29 августа проведут спортивный праздник, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«29 августа во дворе дома №10 на улице Вертолетной в Люберцах состоится спортивный праздник. Люберчан и гостей округа приглашают стать зрителями и участниками мероприятия. Начало в 10:00», - говорится в сообщении.

В программе праздника запланированы: городки, броски в кольцо, настольный хоккей и футбол, стрельба из лука, батут.

Участники получат кубки, грамоты, медали и ценные подарки.