РИАМО - 25 авг. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов проверил завершающий этап благоустройства улицы Южной и Александровского сквера, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Сейчас идет заключительный этап работ по плиточному мощению в сквере, часть территории доступна для пешеходов. Также завершили заливку бетона ближе к Юбилейному проспекту», - сказал Каторов.

Градоначальник добавил, что к концу августа строители закончат укладку плитки на улице Южной.

«Строители уже приступают к установке уличного освещения. На объекте трудятся 60 человек, но количество рабочих увеличим до 100, чтобы успеть полностью завершить работы ко Дню города Реутова, который в этом году отмечается 12 сентября», - подытожил Каторов.

Ремонтные работы по улице Южной в подмосковном Реутове начались в июне текущего года. После завершения этого объекта подрядная организация приступит к благоустройству части Юбилейного проспекта.