РИАМО - 25 авг. На Симферопольском шоссе в городском округе Чехов произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате аварии погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 14:20 на 57-м километре Симферопольского шоссе произошло попутное столкновение грузового автомобиля и легкового. В результате чего один человек погиб и двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент устанавливаются все причины произошедшей дорожной аварии.