РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 авг. Члены «Мобильной бригады помощи» - представители партии «Единая Россия» и активисты «Волонтеров Победы» передали мобильный телефон и безлимитную сим-карту 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красной Звезды Илье Красносельцеву из Балашихи, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

В Балашихе успешно продолжается работа «Мобильных бригад помощи». В их деятельности активно принимают участие члены фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Тарас Ефимов и Владимир Шапкин. Всего в городском округе мобильные средства связи получат 217 фронтовиков.

«Сегодня мы передаем мобильный телефон фронтовику Илье Тимофеевичу. Он прошел всю войну, участвовал во многих ключевых битвах Великой Отечественной. Уже много лет живет в Балашихе, активно участвует в общественной жизни города. Он - достойный пример для подражания подрастающему поколению. Желаем нашему земляку крепкого-крепкого здоровья», - сказал советник главы Балашихи Александр Казаков.

Фронтовик поблагодарил за столь нужный подарок и сказал, что теперь всегда будет на связи со своими родственниками, близкими и друзьями.

Илья Красносельцев родился в 1922 году в многодетной крестьянской семье. До Великой Отечественной войны жил в Орловской области, работал бригадиром в колхозе. На фронт попал в декабре 1941 года, прошел всю войну. Командовал отделением разведчиков 1033-го стрелкового полка 280-й дивизии, принимал участие в боях по форсированию Днепра, в Ясско-Кишиневской наступательной операции и освобождении Будапешта. Войну закончил в Австрии.

За ратную службу удостоен боевых наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». С 1966 года Илья Тимофеевич живет в Балашихе, 30 лет отработал на местном литейно-механическом заводе.