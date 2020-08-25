РИАМО - 25 авг. Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех человек, все они получили разные сроки заключения за убийства, мошенничество, незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов, использование подложных документов, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Сроки получили Роман Миронов, Роман Арсланбеков, Максим Николаев и Сусанна Тарамуратова.

«Миронова - к пожизненному лишению свободы, <...> Арсланбекова – к 17 годам лишения свободы, <...> Николаева – к 19 годам лишения свободы, <...> Турамуратову – к десяти годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

С 2008-2009 года Миронов похитил деньги своей невесты, полученные от продажи ее недвижимости – квартиры и комнаты. Общая сумма средств составила 7 миллионов рублей.

В дальнейшем, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за мошеннические действия, он вступил в брак с потерпевшей. В 2011 году он ее убил из пистолета. Позже он мошенническим способом завладел квартирой. Мать жены и ее братьев он тоже убил. Для этого он нанял сообщников.