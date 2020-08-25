РИАМО - 25 авг. Отказ от троллейбусов позволит улучшить экологическую ситуацию в столице и существенно минимизирует затраты на обслуживание транспорта, однако многим жителям города будет тяжело привыкнуть к тому, что троллейбусов больше не будет, сообщил РИАМО президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Ранее в Москве решили оставить только один троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

«С точки зрения экологии отмена троллейбусов в городе – это плюс, но с условием того, что они будут заменены на электробусы. Надо понимать, что троллейбусы требуют особого обслуживания, в том числе и дорогостоящего. Зимой бывает обледенение проводов, что приводило к остановке всей транспортной линии», - сказал Свешников.

Он добавил, что отказ от троллейбусов также положительно повлияет на экономику Москвы.

«Это положительно с точки зрения экономики города. Если сравнивать современные автобусы с троллейбусом той же вместимости, то обслуживание первого – гораздо дешевле для города», - добавил Свешников.

Он отметил, что москвичам будет тяжело сжиться с мыслью о том, что троллейбусов больше не будет, так как для многих этот вид транспорта являлся основным на протяжении многих лет.

«Конечно, для москвичей это непривычно, например, моя семья на протяжении 40 лет пользовалась троллейбусами, а теперь их не будет», - добавил Свешников.

Эксперт подчеркнул, что на транспортную ситуацию в Москве отказ от троллейбусов никак не повлияет.